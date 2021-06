Climax Orchestra | Festival PassWorld Parc de l’infini, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Villiers-le-Bel.

Climax Orchestra | Festival PassWorld

Parc de l’infini, le mercredi 7 juillet à 20:00

Quand la section rythmique d’Amadou et Mariam prend les commandes, ça donne cet orchestre bouillonnant et totalement ancré dans son époque ! Avec le couple Malien, Yvo Abadi et Yao Dembele ont fait de multiples tours du monde depuis une douzaine d’années et ont participé à des échanges musicaux tels que Africa Express initié par Damon Albarn. De retour de tournée, ils s’entourent de Manu Faivre, trompettiste arrangeur et de Dj-Mo l’électronique marabout, et décident de créer leur vision d’un afrobeat urbain qu’ils teintent de funk, électro, reggae et musiques mandingues. Après la sortie en mai 2020 de leurs premier single Matabo en collaboration avec des membres du Jupiter Okwess, ils sortent en juin le titre Tolon et reviennent en novembre avec un nouveau single N’té tan da, qui est également sorti remixé sur l’album du groupe Synapson. Leur nouvel EP est prévu pour le printemps 2021 !

Gratuit

Parc de l’infini Villiers-Le-Bel 95400 Villiers-le-Bel Val-d’Oise



