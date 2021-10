CLIMAX Echo System, 10 décembre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

CLIMAX

du vendredi 10 décembre au mardi 14 décembre à Echo System

_**Vendredi 10 décembre & mardi 14 décembre à 20h, découvrez le spectacle burlesque musical CLIMAX à Echo System !**_ La Cie Zygomatic tire la sonnette d’alarme et (r)éveille notre conscience écologique. La joyeuse troupe s’attaque à la question de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité et plus largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous. Poussant un peu plus loin son exploration du spectacle multiforme, les cinq comédiens tantôt danseurs, chanteurs, musiciens et mimes nous embarquent dans un road-movie férocement drôle, fertile et libérateur. « Le rire est une chose très sérieuse. Nous croyons en son pouvoir libérateur et à son absolue nécessité pour aborder des problématiques sociétales importantes. Un humour engagé, sensible et humaniste qui interroge : un rire du ventre qui éclaire le cerveau » ; tel est le parti pris théâtral de la compagnie Zygomatic. Production de la Compagnie Zygomatic avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine, le Département des Deux Sèvres et la Ville de Bressuire. Spectacle offert et présenté en partenariat avec le Pays des Vosges saônoises et le Pays de Vesoul. • • • • • • Compagnie Zygomatic [www.compagniezygomatic.com](http://www.compagniezygomatic.com) _Partenaire à la mise en scène : Fabien Casseau_ _Ecriture et mise en scène : Ludovic Pitorin_ _Avec : Aline Barré, Rachel Cazenave, Xavier Pierre, Ludovic Pitorin, Benjamin Scampini._ _Création musicale : Benjamin Scampini_ _Accessoires : Xavier Pierre et Patrick Belland_ _Création lumière : Xavier Pierre_ _Vidéo et son : Ludovic Pitorin_ Dérèglement scénique et musical / Théâtre, chanson, danse Tout public dès 10 ans Durée : 1h10 Tarif : gratuit, sur réservation

Gratuit, sur réservation

Spectacle burlesque musical

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T22:00:00;2021-12-14T20:00:00 2021-12-14T22:00:00