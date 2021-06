Lyon Théâtre des Célestins Métropole de Lyon Climats – Raphaelle Macaron & Acid Arab en concert illustré Théâtre des Célestins Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre des Célestins, le mercredi 9 juin à 21:00

À la suite de la Lyon BD Party #2 réalisée pour la Saison d’automne Lyon BD 2020, Raphaelle Macaron s’associe à Acid Arab pour un nouveau concert illustré : Climats. Le groupe électro a rangé ses kicks et s’amuse à déconstruire ses morceaux avec l’envie de proposer des concerts vaporeux, ouverts à l’expérimentation, mêlant dans un geste éthéré création musicale, deejaying et illustration graphique.

Sur réservation

2021-06-09T21:00:00 2021-06-09T23:00:00

Théâtre des Célestins Adresse 4 rue Charles-Dullin, Lyon 2e Ville Lyon