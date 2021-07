Climate Change, Health and Small Island States En ligne / online, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris.

Climate Change, Health and Small Island States

En ligne / online, le jeudi 29 juillet à 13:30

Assitez à ce webinaire qui réunira des professionnels des Philippines, de la Nouvelle-Zélande et de l’île Maurice pour discuter de l’importance de mettre la santé au centre des stratégies d’adaptation au climat et des discussions dans les petits États insulaires. Les petits États insulaires (PEI) contribuent pour une part négligeable aux émissions de gaz à effet de serre et sont pourtant confrontés aux conséquences les plus graves et persistantes du changement climatique. Date : 29/07/2021 13:30 — 15:00 Cible : communauté étudiante et professionnelle EUGLOH Hôte : One Health Knowledge Café Team, LMU Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/climate-change-health-and-small-island-states)

sur inscription – jusqu’au 29/07/2021

Join us for insightful perspectives from the Philippines, the Pacific Island and Mauritus!

