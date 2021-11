Genève Théâtre Am Stram Gram Genève Climat, réchauffement ? Des solutions, des solutions, des solutions ! Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

### 9 et 10 avril 2022 ### Dès 7 ans ### AGORA AVEC CÉLIA SAPART **Programme détaillé et réservation en cours de saison** Dans mon glaçon qui ne fond pas, il y a une fête. Dans la fête, tout le monde cherche des solutions pour réduire les gaz qui serrent SOL sur Terre. C’est comme une foire, une foire aux SOL-utions. SOL-UTION DE MÉLISSA Attraper mes tee-shirts avant qu’ils fassent 40’000 kilomètres autour de la Terre. SOL-UTION DE CHARLY Moins manger de burgers aux vaches qui rotent du méthane. SOL-UTION DE MEHDI Réparer mes chaussettes. SOL-UTION D’HANNAH Inventer des avions électriques en panneaux solaires sur lesquels SOL peut rebondir. Le Théâtre Am Stram Gram devient une « Agora » pour toutes les générations, un marché aux nouvelles du monde. Des surprises artistiques partout, de la petite à la grande salle, dans les couloirs, sur le toit ! Au centre, le foyer se transforme en place du village où l’on peut s’exprimer, s’amuser, se promener, réfléchir, échanger…

Entrée libre

Et si on retroussait nos manches, ensemble ? Une invitation de l’éminente glaciologue, auteure de SOL. Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00;2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T19:00:00

