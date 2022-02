Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ? Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cité des Sciences et de l'Industrie, le samedi 26 mars à 14:30

Taxe carbone aux frontières, taxonomie verte, pipeline de gaz naturel, livraison de gaz russe en Europe… Comment l’Europe concilie ses besoins énergétiques et ses objectifs de neutralité carbone ? En présence d’experts du climat et de l’énergie. _Programme détaillé à venir._

Ces séances ont lieu sur place si les conditions sanitaires les permettent, et seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de la Cité des sciences et de l’industrie.

Un événement labellisé dans le cadre de la Présidence française de l'Union européenne

