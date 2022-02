Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ? Cité des sciences et de l’Industrie, 26 mars 2022, Paris. Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ?

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 26 mars à 14:30

Aujourd’hui, la production et la consommation d’énergie représentent plus de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Comment parvenir à décarboner le système énergétique de l’UE ? Quelles sont les stratégies mises en place en France et dans les autres pays européens ? Comment sont-elles coordonnées au niveau de l’UE ? Comment la dimension sociale est-elle prise en compte ?

Accès libre dans la limite des places disponibles

L’Europe s’est dotée d’un « pacte vert » visant à la neutralité carbone en 2050. Quelles sont les stratégies mises en place pour parvenir à décarboner le système énergétique ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:30:00 2022-03-26T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ? Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-26 was last modified: by Climat : quelle politique énergétique pour l’UE ? Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 26 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris