Climat, pandémie et crise de l’Empire romain

Climat, pandémie et crise de l’Empire romain, 17 novembre 2022, . Climat, pandémie et crise de l’Empire romain



2022-11-17 20:30:00 – 2022-11-17 CONFÉRENCE : « Les jeudis de la médiathèque » « Climat, pandémie et crise de l’Empire romain » par Alain VILLARET, Docteur en Histoire romaine – Entrée libre. CONFÉRENCE : « Les jeudis de la médiathèque » « Climat, pandémie et crise de l’Empire romain » par Alain VILLARET, Docteur en Histoire romaine – Entrée libre. +33 5 53 63 48 92 CAB dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville