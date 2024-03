Climat, biodiversité et changements globaux, quand la nature s’emballe Lembach, vendredi 2 août 2024.

Climat, biodiversité et changements globaux, quand la nature s’emballe Lembach Bas-Rhin

Petit tour d’horizon, au cours d’une balade forestière, des enjeux environnementaux auxquels nous aurons à faire face. Sur inscription avant le 02/08, 12h

Dans nos régions, nous pouvons déjà déceler les signes du réchauffement climatique sécheresse et étés caniculaires, tempêtes et inondations, floraisons précoces et retour anticipé des migrateurs… Ces signes ont d’ores et déjà un impact non négligeable sur nos écosystèmes et les médias ne se privent pas d’en parler mais c’est oublier un peu vite que la hausse des températures n’est qu’une conséquence parmi d’autres des activités humaines. Aussi, certains scientifiques préfèrent-ils parler

de changements globaux. En effet, destruction des milieux, pollution des sols et des eaux, espèces invasives… sont autant d’autres menaces risquant d’impacter fortement la nature et l’homme. Petit tour d’horizon, au cours d’une balade forestière, des enjeux environnementaux auxquels nous aurons à faire face. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-02

Lembach 67510 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

L’événement Climat, biodiversité et changements globaux, quand la nature s’emballe Lembach a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte