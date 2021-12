CLIMAT, AIR, ÉNERGIE : Quel avenir avenir sur notre territoire ? Foyer municipal Henri Coudon, 18 décembre 2021, Bagneux.

Foyer municipal Henri Coudon, le samedi 18 décembre à 14:30

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE : QUEL AVENIR SUR NOTRE TERRITOIRE ? ——————————————————— ### _S’informer sur le Plan Climat de VSGP, partager analyses, expériences et idées, lui donner plus d’ambition pour atteindre les objectifs, c’est l’objet de notre réunion Samedi 18 Décembre à Bagneux_ Le PCAET de Vallée Sud-Grand Paris est venu en consultation du public pour dernier avis du 1er au 31 décembre 2021, avant d’être adopté. La Coordination des Associations du Territoire (VSGP) pour la Transition Écologique (CATTE), est née en Janvier 2020 d’une volonté d’apporter une contribution citoyenne et un suivi dans la mise en œuvre du PCAET (elle rassemble aujourd’hui 40 associations de notre territoire). Dans cet objectif, elle a créé des groupes de travail thématiques (énergie, bâtiments, mobilité, nature en ville, alimentation, consommation /économie circulaire) afin d’ étudier le document de ce Plan Climat et présenter des propositions qui ont suscité l’intérêt du Territoire. La démarche citoyenne doit être poursuivie : Constatant l’insuffisance des informations auprès des habitants des 11 communes du Territoire, alors que ceux-ci doivent être consultés, nous vous invitons à cette seconde réunion qui se tient à Bagneux – après celle organisée à Antony le 4 décembre dernier.

Entrée libre pass sanitaire exigé et port du masque

Le PCAET fixe des objectifs, un programme d’actions et décline localement les grandes orientations définies à l’échelle nationale – donnons lui l’ambition nécessaire

Foyer municipal Henri Coudon
18 rue Salvador Allende proche de Place Dampierre
Bagneux 92220
Hauts-de-Seine



