Climal – performance Aix-en-Provence, 27 mars 2022, Aix-en-Provence.

Climal – performance Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-03-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-27 15:00:00 15:00:00 Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Projet au long cours qui se déploiera de l’automne 2021 à l’été 2023, Climal engage une nouvelle direction de recherche autour de notre relation aux animaux.



Ce projet s’inscrit à la fois dans une recherche développée au fil des créations de la compagnie autour du mouvement, de ses origines et de la question : à quoi peut-il nous relier ? ; et dans un contexte plus global où la crise écologique que nous traversons nécessite de ré-interroger la relation que l’humain entretient avec les autres formes de vie présentes sur la terre. Un contexte dans lequel émerge de nouvelles formes de pensée du vivant, à la fois philosophiques, scientifiques, sensibles et pratiques.



Il s’agit donc de créer les conditions d’une rencontre concrète entre un groupe de danseurs et un certains nombre d’espèces animales, dans un espace délimité et partagé pour un temps donné. Explorer en mouvement la question de notre commun et de notre altérité, et éprouver les enjeux des relations qui peuvent se (re)dessiner à partir de là. En se concentrant en particulier sur la question du partage d’un espace commun, rapporté à l’espace spécifiquement humain de la représentation.



L’année 2022 sera consacrée à ces rencontres à l’occasion de 6 résidences de recherche, souvent in situ et en collaboration avec différents acteurs des territoires visités. Ces résidences se termineront par différents moments de partage d’expérience avec le public, et feront l’objet d’un témoignage filmé.

L’année 2023 verra ensuite la création d’une forme pour le plateau.

Climal – performance est une proposition chorégraphique réunissant deux danseur.se.s, un musicien et un chien. Une danse nourrie de l’attention à cet animal, de ce que produit sa présence, de ce qu’il nous apprend dans la relation à l’autre et au monde.

Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-17 par