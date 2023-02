Clim Cie ATL ATL, 2 mars 2023, La SouterraineLa Souterraine .

Clim Cie ATL ATL

1 avenue de la Liberté

La Souterraine Creuse La Souterraine

2023-03-02 21:00:00 21:00:00 – 2023-03-02

La Souterraine

Creuse

1 avenue de la Liberté Creuse La Souterraine

Genre : Théâtre

Sous-genre :

Date : jeudi 2 mars – 21h – Micro-Folie

Les jeudis Micro-Folie #6

Tarifs : Plein : 6 €

Réduit & abonné : 3 €

Tout public, à partir de 15 ans

Durée : 40 mn

En vente à partir du 30 septembre

Clim est une forme brute et hybride.

Clim est une femme.

Clim est cruelle et capitalise sur le changement climatique.

Clim est une histoire de legs empoisonnée.

Clim est une réflexion sur les boucles de rétroactions, les cercles infernaux et les mécanismes de pensée qui régissent notre monde jusqu’à l’absurde.

Clim, c’est la climatisation, le climat, le climax.

Clim est un fossile venu du futur.

ATL ATL est le duo d’artistes Jennifer Cabassu / Théo Bluteau, créé en 2016. Auteurs, metteurs en scène et acteurs, ils créent et interprètent des objets fictionnels hybrides faits de théâtre, de roman, de performance physique, d’installation plastique et de création sonore. Avec Clim, ils poursuivent un cycle de fictions sur l’apocalypse qui hante nos imaginaires et mettent en récit des bouleversements intimes comme autant d’échos aux catastrophes planétaires.

1 avenue de la Liberté La Souterraine La Souterraine

dernière mise à jour : 2022-09-02 par