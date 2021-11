Saint-Pierre Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Clifford Centre Culturel et Sportif Saint-Pierre Catégorie d’évènement: Saint-Pierre

Le Centre Culturel et Sportif vous propose ce dimanche 5 décembre un film De Walt Becker : Clifford. Synopsis : Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d’amour ! Ouverture des portes à 14h00, début du film à 14h30.

Les billets sont en vente au secrétariat du CCS. Tarif plein 8€. Tarif Réduit 4€

Au CCS Centre Culturel et Sportif Rue Verdun, Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon Saint-Pierre

