Montignac Dordogne 11èmes rencontres photographiques sur le thème du monde du travail.

Du 16 avril au 15 mai, les exposistions extérieures et celle de Hans Silvester, invité d’honneur, exposé dans le hall de Lascaux IV seront visibles au public. Dimanche 1er Mai

10h: Déambulation photographique par groupes. Découvertes des expos extérieures du centre-ville. Départ place de l’église de Montignac.

11h30: Vernissage. Présentation des auteurs. Prise de parole des officiels.

14h: Ouverture des salles d’exposition au public Lundi 2 Mai

17h: Cinéma Vox. Rendez-vous avec Hans Silvester, invité d’honneur. Echanges avec le public. Projection d’un diaporama et d’un reportage sur la vie de l’auteur.

Dédicace de ses ouvrages en partenariat avec la librairie Lienard de Montignac. 7 et 8 Mai

Salle des fêtes Cliclac Le Village

