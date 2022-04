Cliclac Montignac : Conférences Montignac Montignac Catégories d’évènement: 24290

Montignac

Cliclac Montignac : Conférences Montignac, 4 mai 2022, Montignac.

2022-05-04 – 2022-05-06

Montignac 24290 Montignac 11èmes rencontres photographiques sur le thème du monde du travail. CONFERENCES:

Rendez-vous à 18 h avec les auteurs.

Salle “Espace Temps Libre” de l’amicale laïque Mercredi 4 mai : Sophie Pouillon, présidente d’ISF pour le collectif Vietnam

Jeudi 5 mai : Marie Hivernaud expo « Au pays du gras »

Vendredi 6 mai : Richard Négri, pour le collectif « Les compagnons de Maguelonde” ©cliclac Montignac

