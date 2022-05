“Click’N Drums”, Quatuor Beat – Festival de Saint-Céré Saint-Céré, 30 juillet 2022, Saint-Céré.

“Click’N Drums”, Quatuor Beat – Festival de Saint-Céré Théâtre de l’Usine Grande Salle Saint-Céré

2022-07-30 – 2022-07-30 Théâtre de l’Usine Grande Salle

Saint-Céré Lot

14 EUR DISTRIBUTION

Percussion et jeu :

Percussion et jeu : Laurent Fraiche

Percussion et jeu : Jérôme Guicherd

Percussion et jeu : Hervé Trovel

Mise en scène : Pierre-Jean Carrus

Jeu théâtral et mouvements : Hélène Gustin

Lumières, accessoires et assistance à la mise en scène : Moïse Hill

Costumes et accessoires : Fabienne Desflèches

Percussions

Durée : 1h

Quatre messieurs entrent, allument – click – la lumière, et posent – poum – leurs valises ; jusque-là tout serait presque normal, s’il n’y avait tant de – clap clap tchac – rythmes entre leurs mains et tant de musiques allumées – click – dans leurs têtes…

On vous aura prévenus. Ces quatre percussionnistes ne tiennent pas en place et font de la musique avec tout ce qu’ils touchent. Virtuosité, poésie et humour, sans aucun complexe. – Messieurs, entrez ! Lumière ! Et… musique !

+33 5 65 38 28 08

DISTRIBUTION

Percussion et jeu :

Percussion et jeu : Laurent Fraiche

Percussion et jeu : Jérôme Guicherd

Percussion et jeu : Hervé Trovel

Mise en scène : Pierre-Jean Carrus

Jeu théâtral et mouvements : Hélène Gustin

Lumières, accessoires et assistance à la mise en scène : Moïse Hill

Costumes et accessoires : Fabienne Desflèches

Festival Saint-Céré

Théâtre de l’Usine Grande Salle Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-04-15 par