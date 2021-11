Genève Théâtre Am Stram Gram Genève Click ! Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

Click ! Théâtre Am Stram Gram, 26 mars 2022, Genève. Click !

du samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 à Théâtre Am Stram Gram

### 26 et 27 mars 2022 ### Dès 18 mois · 35 MIN ### THÉÂTRE ### PAOLO CARDONA ### Spectacles pour les tout-petits J’ai dix-huit mois. Je mets ma main dans un pot de peinture orange. Je plaque ma main sur une feuille de papier. Je regarde l’empreinte de ma main orange sur la feuille. CLICK ! Lumière autour de moi. Je suis dans une caverne préhistorique. Sur les murs, il y a plein de mains peintes comme la mienne. Ma première peinture, c’est la première peinture des premiers humains. CLICK ! Quelqu’un est là. C’est Marie. Elle m’emmène dans des tableaux. Une chambre peinte. C’est pas ma chambre, mais avec Marie je m’y sens bien. CLICK ! Une autre chambre, avec vue sur la mer. On y danse, on y chante. Un bonhomme électrique volette autour de Marie. Elle, elle joue avec les peintures comme avec des puzzles. J’en accroche des bouts dans ma tête. **Distribution** SKAPPA ! | Mise en scène : Paolo Cardona | Jeu, chant : Marie Salemi | Costumes : Thérèse Angebault | Son : Fabrizio Cenci | Régie : Sylvain Ricard | Animation des dessins : Olivia Molnàr Production : SKAPPA !

De 10 à 16 francs

Des cavernes préhistoriques aux graffitis en passant par Van Gogh et Hopper : rencontre au sommet entre la peinture et la petite enfance. Théâtre Am Stram Gram Route de Frontenex 56, 1207 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:30:00 2022-03-26T10:05:00;2022-03-26T11:00:00 2022-03-26T11:35:00;2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T16:35:00;2022-03-27T09:30:00 2022-03-27T10:05:00;2022-03-27T11:00:00 2022-03-27T11:35:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T16:35:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre Am Stram Gram Adresse Route de Frontenex 56, 1207 Genève Ville Genève lieuville Théâtre Am Stram Gram Genève