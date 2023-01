CLICK ! Sallèles-d’Aude, 12 mars 2023, Sallèles-d'Aude Sallèles-d'Aude.

Place de la République Sallèles-d’Aude Aude

2023-03-12 16:30:00 16:30:00 – 2023-03-12

Paola Cardona – Compagnie Skappa! & associés

Dans un salon cosy, la maîtresse de maison invite petits et grands à s’installer, à se regarder, à se sourire.

Click ! Il n’y a plus qu’à allumer l’ampoule cachée sous un abat-jour pour que l’histoire commence…

Tout part du dessin d’un enfant, de ce besoin essentiel de se représenter soi et les autres. Un grand rond pour la tête, deux points au milieu, des traits arrondis pour écouter le monde. Des jambes. Des pieds. Une boucle dans le dos qui pourrait être… une aile ? Le dessin s’anime, et le petit bonhomme se promène de tableau en tableau, des grottes de Lascaux à la chambre de Van Gogh, nous emportant dans un voyage à travers l’histoire de l’humanité et l’histoire de l’art.

Depuis de nombreuses années, la Compagnie Skappa & associés s’attache à créer un pont entre les arts plastiques et les arts de la scène, pour accompagner les enfants dans la découverte de leur sensorialité. Elle propose ici une immersion dans un paysage visuel et sonore, fait d’images fixes et animées, avec lesquelles la comédienne interagit.

Un grand voyage dans un petit espace.

