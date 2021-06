Clichy-sous-Bois Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Clichycago, june 26th Ateliers Médicis Clichy-sous-Bois Catégories d’évènement: Clichy-sous-Bois

Ateliers Médicis, le samedi 26 juin à 16:00

Artistes, habitants, chercheurs, journalistes en herbe correspondent entre Chicago et Clichy-sous-Bois / Montfermeil. C’est le début d’un jumelage transatlantique pour partager histoires et expériences de la ville, pour échanger sur ce qui nous rassemble, nous divise, nous assigne. « Communautés subies, communautés choisies » est la thématique autour de laquelle s’organise le programme Clichycago. Pour inaugurer ce jumelage, un duplex vidéo de sept heures croisera les regards et les œuvres (en partenariat avec le service culturel de l’ambassade de France à Chicago). dans le cadre de l’opération mon été ma région Ateliers Médicis 4 allée françoise nguyen Clichy-sous-Bois Seine-Saint-Denis

2021-06-26T16:00:00 2021-06-26T23:00:00

