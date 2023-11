Mythologies ESPACE 93 VICTOR HUGO, 16 décembre 2023, CLICHY-SOUS-BOIS.

Mythologies ESPACE 93 VICTOR HUGO. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:30 (2023-12-16 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Théâtre du Corps, composé d’artistes de 18 à 25 ans, allie fougue, énergie et passion. Venant de formations et d’horizons divers, ces jeunes danseurs du XXIème siècle célèbrent un hymne à la vie, à la redécouverte de leur héritage dansé. Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la danse que Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault réinterprètent à travers une relecture contemporaine. Ils portent un nouveau regard sur les grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif. Entre héritage et modernité, ils offrent à cette jeune génération une mythologie à l’image de leur temps. Chorégraphie et mise en scène : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault Lumières: Alexis David Ouverture à 20h – parking à proximité – Transports : RER E Bondy puis T4 (mairie de Clichy-sous-Bois) ou RER B Aulnay-sous-Bois puis Bus 613 (arrêt Mairie -Château) Réservation PMR : 01 43 88 58 65 Compagnie Pietragalla-Derouault

Votre billet est ici

ESPACE 93 VICTOR HUGO CLICHY-SOUS-BOIS 3 Place de l’Orangerie Seine-St-Denis

14.0

EUR14.0.

