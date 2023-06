Ateliers chorégraphiques « Alors on danse ? » clichy-sous-bois Clichy-sous-Bois, 17 juillet 2023, Clichy-sous-Bois.

Ateliers chorégraphiques « Alors on danse ? » 17 – 20 juillet clichy-sous-bois 25 participants maximum

Du 17 au 21 juillet 2023

Atelier senior de 14h à 17h pendant 1 semaine : 15h

En partenariat avec le foyer Ambroise Coizat de Clichysous-Bois

Travail sur les corps paysage et photographie

Le pli est le mouvement même de la vie, il en est la trace. « J’ai vu danser les paysages de nos vies » propose une approche cartographique des corps humains par leurs plis, leurs rides, leurs cicatrices. Depuis la surface lisse de la cellule initiale, le développement de la peau accompagne celui de l’ensemble du corps. Elle se pare de pliures caractéristiques de notre espèce humaine. « J’ai vu danser les paysages de nos vies » est un humble reflet de notre humanité : nous sommes tous adelphes en plis.

Les anfractuosités de la peau dessinent des paysages qui témoignent de chaque parcours de vie singulier. Tout pli est porteur d’une histoire. Les prises de vue sont des moments de recherche entre le photographe et un modèle, qui devient interprète de son propre corps pour retrouver les souvenirs de cette histoire inscrits sur sa peau. Les images qui apparaissent mènent à la recréation de topographies originales par l’assemblage.

Ce nouveau corps, reconstruit par l’image photographique, concourt au témoignage de la présence au monde de la personne. L’interprétation dansée à son tour donne vie à nos souvenirs tout en faisant se rencontrer de nouveaux vocabulaires, créant de l’inattendu, en redonnant un nouveau sens. Dans notre projet nous proposons de valoriser les vécus et l’imaginaire des participant.es, de les mettre en lumière, de leur permettre de s’exprimer dans le cadre du projet bienveillant et à l’écoute de leurs spécificités.

Ainsi, via le biais de ce projet, chacun participe à la construction de récits collectifs tout en gardant la singularité de son histoire. Cela permet d’aborder l’âge en tant qu’expérience collective et générationnelle.

Étape 1 Prise de photo

Le photographe Didier Motti collecte depuis 2 ans des photographies de plis corporels dans le cadre de son projet DIPLI.

Il proposera à chacune et chacun de prendre en macrophotographie une surface de son corps. Il peut s’agir d’une parties telles que le creux de la main, le pli de coude ou de la nuque. Aucun choix de partie du corps ne sera imposé et se fera en respect de chacun et de ses limites. La macrophotographie permet de rendre visibles les détails minimes de la surface de la peau.

Ces images seront retravaillées et cadrées pour former un paysage.

Étape 2 Partage autour des photos, écriture

Une fois le corps devenu un paysage nous allons poser la question : quelle danse voyez-vous dans ce paysage, quel mouvement il vous inspire ? Est-ce une petite bourgade paisible où il fait bon se réunir pour un bal, ou sommes-nous dans les sables mouvements où nos jambes s’enfoncent et où nous devons affronter les dunes en empruntant des gestes lents et mesurés ?

Peut-être ces plis nous rappelleront des lieux que nous avons appréciés il y longtemps ou un endroit dont nous avons rêvé.

Il est possible de mélanger les images de deux groupes, jeunes / adultes et séniors à cette étape, pour se découvrir sous un nouveau jour, partager nos vécus et nos imaginaires, pour finalement nous rendre compte que nos corps sont porteurs d’histoire que nous ayons seize, trente ou quatre-vingt ans.

Lors de l’écriture des textes quelques consignes seront données pour que les récits finaux puissent devenir des partitions de danse.

Étape 3 Le paysage devient la danse

La chorégraphe retravaille les textes produits lors de l’atelier d’écriture pour qu’ils deviennent la partition chorégraphique. Les lieux de la réalisation de ces présences inattendues seront définis avec la structure qui nous accueillera.

Étape 4 Les traces photographiques

Chaque paysage photographique sera accroché à l’endroit où la danse sera réalisée pour rappeler ce déplacement vers un ailleurs symbolique.

Étape 5 Autour du projet « 2020, c’est ma meilleure année ».

Travail d’exploration et d’apprentissage autour du travail avec Bertrand.

Ensemble nous choisirons un axe, soit un mouvement personnel, soit une farandole

clichy-sous-bois 51 allée Recy Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « coordo@fontaineauximages.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T14:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-20T14:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

©AnnaTEN