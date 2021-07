Paris Paris Plages Bassin de la Villette Paris Clichés Urbains Paris Plages Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

jeudi, vendredi, samedi de 13h à 18h

Du 22 au 24 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 13h à 18h

gratuit

Dans le cadre de Paris Plages, l'association Clichés Urbains proposera une animation photographique ludique aux paris-plagistes en goguette sur le bassin de la Villette. Venez composer des cartes postales vivantes et repartez avec vos cartes imprimées ! Studio Photo nomade Studio photo au cours duquel les participant.es. pourront se faire photographier devant un fond symbolisant les J.O. et un sport inclusif, ainsi qu'avec des costumes de sportifs.

7 : Riquet (181m) 5 : Laumière (323m)

Contact :Clichés Urbains 01 42 40 46 45 http://www.cliches-urbains.org/ https://www.facebook.com/ClichesUrbains/?fref=ts

©DR/Clichés urbains

