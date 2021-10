Paris Centre Paris Anim' Rébeval île de France, Paris Clichés sportives Centre Paris Anim’ Rébeval Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Clichés sportives Centre Paris Anim’ Rébeval, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 16 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 21h30

et samedi de 9h30 à 18h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations Clichés Urbains propose une exposition qui vise à déconstruire les stéréotypes existants sur les femmes sportives. Le samedi, horaires spécifiques de 9h30 à 12h45 et de 13h30 à 18h. Expositions -> Photographie Centre Paris Anim’ Rébeval 36 rue Rébeval Paris 75019

Contact :Clichés urbains https://www.cliches-urbains.org/ Expositions -> Photographie

Clichés Urbains

