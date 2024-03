Clic&Connect BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles, mardi 2 avril 2024.

Clic&Connect Des ateliers pour découvrir et utiliser le numérique au quotidien 2 avril – 3 décembre, les mardis BT EMPLOI 23 Avenue Robert Schuman 33130 Bègles Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T17:30:00+02:00 – 2024-04-02T19:00:00+02:00

Fin : 2024-12-03T17:30:00+01:00 – 2024-12-03T19:00:00+01:00

Les ateliers Cic&connect s’adressent à tous les Béglais et Béglaises, sans limites d’âge, qui souhaitent découvrir ou utiliser le numérique au quotidien :

démarches en ligne (CAF, Ameli…)

gérer sa messagerie

adopter les bonnes pratiques pour naviguer sur internet

stocker et sauvegarder ses photos

…

Inscription auprès de l’Insup : 05.57.35.65.00

begles@insup.org

06.08.82.72.57

