Passionnée par mon métier d’artisane en sellerie maroquinerie, chaque visiteur pourra découvrir cette activité, échanger pour comprendre les étapes de la création et voir le travail du cuir.

Quelques exemples de sujets abordés lors de la visite :

Les types de cuir et leur utilisation

Les outils à main.

Les machines et les postes de travail.

La couture sellier ; pièces de cuir cousues à la main à l’aide d’un valet et et de deux aiguilles.

Le parage pour affiner le cuir avant un encollage, une couture, un pliage.

La teinte pour colorer la tranche d’un morceau de cuir et embellir l’ensemble.

Le filetage pour préparer la finition des tranches.

Le marquage à chaud pour apposer un monogramme.

CLG CRÉATION L'ATELIER DU CUIR 7 rue des rolliers 30820 CAVEIRAC Caveirac 30820 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

