9EME MARCHE POPULAIRE DU HANDBALL CLUB DE LA VALLÉE DE CLEURIE ET DU THOLY Hêtre de la Vierge, 18 mai 2023, Cleurie. 3 parcours : 5 km / 10km / 20km. Départ de 7h à 15h. Tout public

Jeudi 2023-05-18 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-18 15:00:00. 3 EUR.

Hêtre de la Vierge

Cleurie 88120 Vosges Grand Est



3 courses : 5km / 10km / 20km. Departure from 7am to 3pm 3 recorridos: 5km / 10km / 20km. Salida de 7h a 15h 3 Strecken: 5 km / 10km / 20km. Start von 7h bis 15h Mise à jour le 2023-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

