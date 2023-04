Lectures et spectacles au jardin Aux Deux-Chèvres Clessé Catégories d’évènement: Clessé

Lectures et spectacles au jardin Aux Deux-Chèvres, 25 juin 2023, Clessé. Philoubin accompagné de son accordéon raconte et joue ses écrits mariant comédie, musique et fantaisie!.

Aux Deux-Chèvres

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Philoubin accompanied by his accordion tells and plays his writings combining comedy, music and fantasy! Philoubin, acompañado de su acordeón, cuenta e interpreta sus escritos, ¡combinando comedia, música y fantasía! Philoubin, begleitet von seinem Akkordeon, erzählt und spielt seine Texte, die Komik, Musik und Fantasie miteinander verbinden Mise à jour le 2023-04-20 par OT Bocage Bressuirais

