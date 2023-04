Découverte du rucher communal Plan d’eau, 15 avril 2023, Clessé.

En tenue d’apiculteur, découvrez le monde des abeilles, participez à la visite du rucher avec les apiculteurs.

Inscription obligatoire au 05.49.72.01.02..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . EUR.

Plan d’eau

Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Dressed as a beekeeper, discover the world of bees and take part in the visit of the apiary with the beekeepers.

Registration required at 05.49.72.01.02.

Vestido de apicultor, descubra el mundo de las abejas y participe en una visita al colmenar con los apicultores.

Inscripción obligatoria en el 05.49.72.01.02.

Entdecken Sie in Imkerkleidung die Welt der Bienen und nehmen Sie an einem Besuch des Bienenhauses mit den Imkern teil.

Anmeldung erforderlich unter 05.49.72.01.02.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Bocage Bressuirais