Stages dessin Hiver Clessé, lundi 19 février 2024.

Stages dessin Hiver Clessé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 14:30:00

fin : 2024-02-20 16:30:00

Stages de dessin organisé par l’atelier d’éveil artistique / Karine Mille.

Pour les 6/8 ans dessin et aquarelle (19 et 20 février de 10h à 12h).

Pour les 8/11 ans acrylique et Posca (19 et 20 février de 14h30 à 16h30).

Chaque stage se déroule sur 2x2h.

EUR.

20, chemin Terre Derrière

Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté karine-mille@laposte.net



L’événement Stages dessin Hiver Clessé a été mis à jour le 2024-01-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II