Loiret Cléry-Saint-André Le Son & Lumière de Cléry fait revivre un passé proche de nous, celui de l’Occupation allemande. Avec toujours la volonté de raconter la vie des gens et l’histoire locale en l’inscrivant dans le mouvement de la grande Histoire. Beaucoup plus qu’un spectacle, la création du Son & lumière est nourrie des témoignages de ceux qui ont vécu cette période de quatre ans, de l’armistice de juin 1940 à la Libération, en août 1944. Des années sombres marquées par les actes de courage de la Résistance, mais aussi par le cynisme et la lâcheté de la collaboration, dans un pays privé de tout, et surtout de liberté.

Cette année, le spectacle fait la part belle aux CombattantEs.

Durée du spectacle : 2h Billetterie en ligne sur notre site internet et bientôt disponible dans nos bureaux. Le Son & Lumière de Cléry fait revivre l’Occupation allemande. contact@cleryraconte.com +33 6 41 67 53 36 http://cleryraconte.com/ Cléry Son et lumière

