Spectacle : L’Allumeur d’étoiles Cléry Saint André Clery-saint-andre Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André Spectacle : L’Allumeur d’étoiles Cléry Saint André Clery-saint-andre, 13 décembre 2023 14:00, Clery-saint-andre. Spectacle : L’Allumeur d’étoiles Mercredi 13 décembre, 15h00 Cléry Saint André La Bibliothèque de Cléry-Saint-André vous propose le spectacle « L’allumeur d’étoiles », avec la comédienne Virginie Donnart de la compagnie Co’Mani. « Pour toutes celles et ceux qui ont toujours voulu savoir ce qui se passe dans la forêt la nuit… Par quelle magie les étoiles s’allument dans le ciel… et à quoi peut bien rêver une petite souris. » Spectacle pour les enfants de 3 à 8 ans.

Inscriptions impératives lors des permanences de la bibliothèque ou par mail. Cléry Saint André 74 bis Rue du Maréchal Foch, Clery-saint-andre Clery-saint-andre [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 45 96 75 »}, {« type »: « email », « value »: « bib.clery@ccterresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:30:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T16:30:00+01:00 FMACEN045V50BF33 © Compagnie Co’Mani Détails Heure : 14:00 Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André Autres Lieu Cléry Saint André Adresse 74 bis Rue du Maréchal Foch, Clery-saint-andre Ville Clery-saint-andre Lieu Ville Cléry Saint André Clery-saint-andre Latitude 47.820503 Longitude 1.755359 latitude longitude 47.820503;1.755359

Cléry Saint André Clery-saint-andre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery-saint-andre/