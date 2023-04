Cléry-St-André : 100% Vallée de Loire Cléry Saint André Clery-saint-andre Catégorie d’Évènement: Cléry-Saint-André

Cléry-St-André : 100% Vallée de Loire Cléry Saint André, 31 mai 2023, Clery-saint-andre. Cléry-St-André : 100% Vallée de Loire 31 mai et 13 septembre Cléry Saint André Suivez la Loire et ses vins, découvrez les autrement et dégustez les avec Léa Génaudeau, qui a fait de sa passion du vin son métier (elle a créé Vinicurieux). Avec près de 800 ha de vignes cultivées sur presque 1000 km de fleuve, la Loire est une région viticole très importante. On y retrouve quelques-uns des plus grands blancs liquoreux au monde, ces vins côtoient des cuvées plus intimistes tout aussi riches qui n’ont rien à envier aux autres régions. Vous dégusterez 6 vins venant de 6 AOP différentes de la Loire (dont Orléans ou Orléans Cléry), accompagnés de produits locaux. Réservation obligatoire. Minimum 6 participants, maximum 20. Cléry Saint André 74 bis Rue du Maréchal Foch, Clery-saint-andre Clery-saint-andre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T19:00:00+02:00 – 2023-05-31T21:00:00+02:00

2023-09-13T19:00:00+02:00 – 2023-09-13T21:00:00+02:00 FMACEN045V50A1TZ AOC Orleans – Orléans / Cléry

