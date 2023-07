Concert MOZART Basilique Notre-Dame Cléry-Saint-André Catégories d’Évènement: Cléry-Saint-André

Concert MOZART Basilique Notre-Dame Cléry-Saint-André, 6 octobre 2023 20:30, Cléry-Saint-André

La Messe en ut mineur de Mozart est, avec le Requiem, un de ses chefs d'œuvre. Expressive, dramatique, majestueuse, elle est interprétée par un grand chœur, un orchestre symphonique et des solistes.

Concert MOZART

Le répertoire religieux a toujours été pour Mozart non pas un exercice de circonstance, une étape obligée, mais un genre à part entière, cultivé avec régularité tout au long de son parcours. Dès ses toutes premières Messes déjà prometteuses, le musicien fait preuve d'une maîtrise de la polyphonie instrumentale et de la vocalité. La Grande Messe en ut mineur de Mozart est, avec le Requiem, son œuvre religieuse la plus accomplie. Ces deux piliers de la musique sacrée sont chacun restés inachevés par le compositeur. L'ampleur chorale, la beauté des airs confiés aux solistes, en font un des chefs d'œuvre du classicisme. Composée à partir de 1781 après un vœu fait par Mozart à son père pour le mariage avec Constance Weber (elle était gravement malade), cette Messe profita de la toute récente découverte par Mozart des œuvres de Bach et Haendel, qui influencèrent l'écriture chorale contrapuntique pour double chœur et les airs dramatiques de la Messe en Ut. Créée à Salzbourg en 1783, c'est un sommet de l'œuvre de Mozart, qui ne composera plus ensuite de musique religieuse, à l'exception de la commande du Requiem. On est proche de la dimension universelle de la Messe en Si Mineur de Bach, avec cette œuvre où Mozart se dégage avec génie du style rococo des œuvres religieuses salzbourgeoises, pour atteindre une monumentalité visionnaire.

Durée du concert : 2h – Un orchestre de 32 instrumentistes – Un chœur de 120 choristes (un grand chœur et un chœur de chambre) et 5 Solistes

Basilique Notre-Dame rue Louis XI , 45370 Cléry Saint-André

