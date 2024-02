CLERMONT L’HÉRAULT UNE HISTOIRE TEXTILE ORIGINALE ? Clermont-l’Hérault, samedi 27 avril 2024.

CLERMONT L’HÉRAULT UNE HISTOIRE TEXTILE ORIGINALE ? Clermont-l’Hérault Hérault

Depuis le Moyen Âge, les habitants de Clermont l’Hérault travaillent la laine en vue de fabriquer des draps utilisés localement pour la confection, mais également exportés vers les grandes places marchandes de la Méditerranée.

Découvrez cette conférence retraçant l’histoire de cette ancienne cité drapière.

Gratuit Sur inscription.

Depuis le Moyen Âge, les habitants de Clermont l’Hérault travaillent la laine en vue de fabriquer des draps utilisés localement pour la confection, mais également exportés vers les grandes places marchandes de la Méditerranée.

L’industrie textile a, sans conteste, marqué le développement et l’architecture de la ville. Certains sites Clermontais comptent parmi les plus beaux exemples de manufactures sur cour des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce patrimoine a été étudié avec précision par l’inventaire général du patrimoine culturel, révélant des similitudes partagées avec les autres cités alentours et aussi certaines particularité.

Gratuit Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 17:00:00

fin : 2024-04-27

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie

L’événement CLERMONT L’HÉRAULT UNE HISTOIRE TEXTILE ORIGINALE ? Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2024-02-12 par OT DU CLERMONTAIS