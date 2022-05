Festival Culturissimo : Hippolyte Girardot à Clermont l’Hérault Théâtre le Sillon Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

Festival Culturissimo : Hippolyte Girardot à Clermont l’Hérault Théâtre le Sillon, 10 juin 2022 20:30, Clermont-l'Hérault. Vendredi 10 juin, 20h30 Sur place Invitations à retirer au Centre E.Leclerc Le Bosc Dans le cadre du Festival Culturissimo, Le Théâtre le Sillon à Clermont l’Hérault accueillera l’acteur Hippolyte Girardot le 10 juin à 20h30 pour une lecture de l’ouvrage Premier Sang d’Amélie Nothomb Hippolyte Girardot s’est fait connaître dans le film de Francis Girod Le bon plaisir… pour notre plus grand plaisir ! Un rôle qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir masculin en 1985, honneur renouvelé avec celui du meilleur acteur pour Un monde sans pitié d’Éric Rochant et Hors la vie de Maroun Bagdadi. Il n’en faut pas plus pour que son talent déborde des frontières françaises, l’amenant à jouer dans la série norvégienne Occupied et pour le brillant Wes Anderson dans The French Dispatch. Également scénariste, il a écrit plusieurs épisodes de la célèbre série Le Bureau des légendes. Pour Culturissimo, il investit le Sillon de Clermont-l’Hérault pour donner corps et voix au sublime hommage d’Amélie Nothomb à son père : dans Premier sang, prix Renaudot 2021, la romancière revient sur la vie de Patrick, doux enfant angélique devenu diplomate à la carrière hors norme, héros de l’ombre qui dut se confronter à la mort. Théâtre le Sillon Allées Roger Salengro 34800 Clermont-l’Hérault Hérault vendredi 10 juin – 20h30 à 22h00

Détails Heure : 20:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Théâtre le Sillon Adresse Allées Roger Salengro Ville Clermont-l'Hérault lieuville Théâtre le Sillon Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Théâtre le Sillon Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

Festival Culturissimo : Hippolyte Girardot à Clermont l’Hérault Théâtre le Sillon 2022-06-10 was last modified: by Festival Culturissimo : Hippolyte Girardot à Clermont l’Hérault Théâtre le Sillon Théâtre le Sillon 10 juin 2022 20:30 Clermont-l'Hérault Théâtre le Sillon Clermont-l'Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault