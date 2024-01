JEU DE PISTE AU SALAGOU Clermont-l’Hérault, dimanche 24 mars 2024.

Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24 16:30:00

GRATUIT – sur inscription sur notre site internet

Jeu de piste au Salagou

Dimanche 27 mars – Clermont l’Hérault

de 14h à 16h30

Complément d’info rdv : Lac du Salagou, parking Les Vailhès (prairie qui surplombe le lac du Salagou)

point GPS : 43.669935845767554, 3.3520272321471363

Coordonnées de l’animateur (à utiliser le jour de l’animation si besoin) : 0661781827

En famille, venez chercher les indices cachés dans différents lieux pour découvrir l’impact du climat sur un milieu bien particulier qu’est la vallée du Salagou. Vous en apprendrez plus sur la géologie et sur la biodiversité spécifique de cet site exceptionnel.

Avec Demain la Terre, à partir de 7 ans

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr



