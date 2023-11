MARCHÉ DE NOËL Clermont-l’Hérault, 16 décembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Près de 30 commerçants seront présents, ateliers créatifs pour les enfants, présence du père Noël de 14h à 17h les 2 jours, balade ou parcours ludique à poney sur le parking du centre.

Entrée gratuite..

2023-12-16 10:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. .

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Nearly 30 retailers will be on hand, with creative workshops for children, Santa Claus on hand from 2pm to 5pm on both days, and a pony ride or fun trail in the center’s parking lot.

Free admission.

Cerca de 30 comercios estarán presentes, así como talleres creativos para niños, Papá Noel de 14.00 a 17.00 horas ambos días, y un paseo en poni o una ruta lúdica en el aparcamiento del centro.

Entrada gratuita.

Fast 30 Händler sind vertreten, kreative Workshops für Kinder, der Weihnachtsmann ist an beiden Tagen von 14 bis 17 Uhr anwesend, Ponyreiten oder spielerischer Parcours auf dem Parkplatz des Zentrums.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU CLERMONTAIS