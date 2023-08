SAMA LEÏ – RANDONNÉE SPECTACLE Clermont-l’Hérault, 24 septembre 2023, Clermont-l'Hérault.

Clermont-l’Hérault,Hérault

Accueil dès 7h30.

10 km – Une randonnée imaginée et encadrée par La Drailla – Randonneurs du Clermontais, commentée par Laure Charpentier, Aphyllanthe randonnée. Apportez votre pique-nique. Prévoir un chapeau, une gourde et des chaussures de marche. Accompagné par le spectacle SAMA LEÏ..

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Welcome from 7:30 am.

10 km – A hike devised and supervised by La Drailla – Randonneurs du Clermontais, with commentary by Laure Charpentier, Aphyllanthe randonnée. Bring your own picnic. Bring a hat, water bottle and walking shoes. Accompanied by the SAMA LEÏ show.

Acogida a partir de las 7h30.

10 km – Senderismo organizado y supervisado por La Drailla – Randonneurs du Clermontais, comentado por Laure Charpentier, Aphyllanthe randonnée. Traiga su propio picnic. Llevar sombrero, cantimplora y calzado para caminar. Acompañado del espectáculo SAMA LEÏ.

Empfang ab 7.30 Uhr.

10 km – Eine von La Drailla – Randonneurs du Clermontais ausgedachte und betreute Wanderung, die von Laure Charpentier, Aphyllanthe randonnée, kommentiert wird. Bringen Sie Ihr Picknick mit. Bringen Sie einen Hut, eine Feldflasche und Wanderschuhe mit. Begleitet von der Show SAMA LEÏ.

