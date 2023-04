L’OPPIDUM DE LA RAMASSE Place Jean Jaurès, 17 juin 2023, Clermont-l'Hérault.

L’oppidum protohistorique de la Ramasse est le plus ancien habitat de la ville. Il fut découvert dans les années 50 et fouillé dans les années 90 par l’association G.R.EC. Il vient d’être redécouvert et mis en valeur.

Au départ de Clermont l’Hérault, cette balade vous conduit sur la colline de la Ramasse pour découvrir l’oppidum et ses paysages panoramiques..

2023-06-17 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-17 12:00:00. .

Place Jean Jaurès

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



The protohistoric oppidum of La Ramasse is the oldest settlement in the city. It was discovered in the 50s and excavated in the 90s by the association G.R.EC. It has just been rediscovered and developed.

Starting from Clermont l’Hérault, this walk leads you to the hill of La Ramasse to discover the oppidum and its panoramic landscapes.

El oppidum protohistórico de La Ramasse es el asentamiento más antiguo de la ciudad. Fue descubierto en los años 50 y excavado en los 90 por la asociación G.R.EC. Acaba de ser redescubierto y puesto en valor.

Partiendo de Clermont l’Hérault, este paseo le llevará hasta la colina de La Ramasse para descubrir el oppidum y sus paisajes panorámicos.

Das protohistorische Oppidum de la Ramasse ist die älteste Siedlung der Stadt. Es wurde in den 1950er Jahren entdeckt und in den 1990er Jahren von der Vereinigung G.R.EC ausgegraben. Sie wurde erst kürzlich wiederentdeckt und zur Geltung gebracht.

Von Clermont l’Hérault aus führt Sie diese Wanderung auf den Hügel von La Ramasse, wo Sie das Oppidum und seine Panoramalandschaft entdecken können.

