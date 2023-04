RÉVOLUTIONS INTIMES Rue Auguste Comte, 7 juin 2023, Clermont-l'Hérault.

Création partagée

Se mettant au défi d’explorer ce que « révolution » veut dire, Raphaëlle Bouvier et Charlotte

Perrin de Boussac mènent différentes actions artistiques partagées avec des habitants.

Nous les avons invitées à travailler avec des Clermontais(e)s autour de leurs révolutions

intimes.

La troupe clermontaise rejoindra les troupes des Communautés de communes de la Vallée

de l’Hérault et.

2023-06-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-07 20:15:00. .

Rue Auguste Comte

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Shared creation

Challenging themselves to explore what « revolution » means, Raphaëlle Bouvier and Charlotte

Perrin de Boussac lead different artistic actions shared with inhabitants.

We invited them to work with Clermont-Ferranders around their intimate revolutions

intimate revolutions.

The troupe from Clermont-Ferrand will join the troupes of the Communities of communes of the Valley

de l’Hérault and

Creación compartida

Desafiándose a sí mismas a explorar lo que significa « revolución », Raphaëlle Bouvier y Charlotte Perrin de Boussac

Perrin de Boussac han llevado a cabo diversas acciones artísticas compartidas con los habitantes.

Las invitamos a trabajar con los habitantes de Clermont-Ferrand en sus revoluciones íntimas

revoluciones.

La compañía de Clermont-Ferrand se unirá a las compañías de las Comunidades de Municipios del Valle de l’Hérault

de l’Hérault y

Gemeinsame Kreation

Raphaëlle Bouvier und Charlotte Boussac haben sich der Herausforderung gestellt, zu erforschen, was « Revolution » bedeutet

Perrin de Boussac verschiedene gemeinsame künstlerische Aktionen mit Einwohnern durch.

Wir haben sie eingeladen, mit Menschen aus Clermont-Ferrand über ihre Revolutionen zu arbeiten

zu erzählen.

Die Truppe aus Clermont-Ferrand wird sich mit den Truppen der Communautés de communes de la Vallée

de l’Hérault und

Mise à jour le 2023-04-14 par OT DU CLERMONTAIS