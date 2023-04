FÊTE DU JEU 14 Rue Louis Blanc, 27 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

3ème Fête du jeu à Clermont-l’Hérault – Venez jouer à la Bibliothèque Max Rouquette et sur la Place de la République. Jeux de plateau, jeux d’extérieur, jeux de rôles, jeux vidéo vintage, espace bébés…..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 18:00:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



3rd Game Festival in Clermont-l’Hérault – Come and play at the Max Rouquette Library and on the Place de la République. Board games, outdoor games, role playing games, vintage video games, baby area….

3er Festival del Juego en Clermont-l’Hérault – Venga a jugar a la Biblioteca Max Rouquette y a la Place de la République. Juegos de mesa, juegos de exterior, juegos de rol, videojuegos de época, área bebé….

3. Spielefest in Clermont-l’Hérault – Kommen Sie zum Spielen in die Bibliothek Max Rouquette und auf den Place de la République. Brettspiele, Spiele für draußen, Rollenspiele, Vintage-Videospiele, Babybereich….

