CINÉ-RENCONTRE WE ARE COMING CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

CINÉ-RENCONTRE WE ARE COMING CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE Rue Roger Salasc, 23 mai 2023, Clermont-l'Hérault. Projection en présence de la réalisatrice Nina Faure.

2023-05-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-23 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Screening in the presence of the director Nina Faure Proyección en presencia de la directora Nina Faure Vorführung in Anwesenheit der Regisseurin Nina Faure Mise à jour le 2023-04-19 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Rue Roger Salasc Adresse Rue Roger Salasc Ville Clermont-l'Hérault Departement Hérault Lieu Ville Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault

Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-l'herault/

CINÉ-RENCONTRE WE ARE COMING CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE Rue Roger Salasc 2023-05-23 was last modified: by CINÉ-RENCONTRE WE ARE COMING CHRONIQUE D’UNE RÉVOLUTION FÉMINISTE Rue Roger Salasc Rue Roger Salasc 23 mai 2023 Rue Roger Salasc Clermont-l'Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault