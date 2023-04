« TAPIS ROUGE » Rue Roger Salasc, 16 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Vivez en même temps que les festivaliers, la projection du film sélectionné pour l’ouverture du 76ème festival de Cannes. JEANNE DU BARRY de Maîwenn en avant-première !.

2023-05-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-16 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Experience the screening of the film selected for the opening of the 76th Cannes Film Festival at the same time as the festival-goers. JEANNE DU BARRY by Maîwenn in preview!

Viva la proyección de la película seleccionada para la inauguración de la 76ª edición del Festival de Cannes al mismo tiempo que los asistentes al festival. ¡JEANNE DU BARRY de Maîwenn en preestreno!

Erleben Sie gemeinsam mit den Festivalbesuchern die Vorführung des Films, der für die Eröffnung des 76. Filmfestivals von Cannes ausgewählt wurde. JEANNE DU BARRY von Maîwenn als Vorpremiere!

Mise à jour le 2023-04-19 par OT DU CLERMONTAIS