ESCAPADES Place Pierre Mendès France, 13 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Sorties en familles à la rencontre des animaux pour la 1ère, et Fête du jeu pour la deuxième..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 17:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Family outings to meet the animals for the first one, and a game festival for the second one.

Salidas familiares para conocer a los animales para el primero, y un festival de juegos para el segundo.

Familienausflüge zur Begegnung mit Tieren für die erste und Spielfest für die zweite.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS