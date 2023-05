UN ÉVÈNEMENT « AUTOUR DU 08 MAI, DEVOIR DE MÉMOIRE » « SORTIE DES OMBRES » UN FILM DE PATRICK SERAUDIE Rue Roger Salasc, 9 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Projection en partenariat avec la ville de Clermont l’Hérault suivie d’un débat animé par : Pierre-Joan Bernard, Président du G.R.E.C.

Elisabeth Perrier, des Archives départementales de l’Hérault..

2023-05-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-09 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Screening in partnership with the city of Clermont l?Hérault followed by a debate led by : Pierre-Joan Bernard, President of the G.R.E.C.

Elisabeth Perrier, from the Hérault departmental archives.

Proyección en colaboración con la ciudad de Clermont l’Hérault seguida de un debate dirigido por : Pierre-Joan Bernard, Presidente del G.R.E.C.

Elisabeth Perrier, de los Archivos Departamentales de Hérault.

Vorführung in Zusammenarbeit mit der Stadt Clermont l’Hérault mit anschließender Diskussion unter der Leitung von : Pierre-Joan Bernard, Präsident des G.R.E.C.

Elisabeth Perrier, Archives départementales de l’Hérault.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT DU CLERMONTAIS