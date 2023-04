MÉLODIES-MOTS Place Pierre Mendès France, 5 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Accueil et éveil en musique, chansons, marionnettes avec Laurent musicien. Pour les tout-petits et leurs familles..

2023-05-05 à 09:30:00 ; fin : 2023-05-05 11:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Welcome and awakening in music, songs, puppets with Laurent musician. For toddlers and their families.

Bienvenida y despertar a la música, canciones, marionetas con Laurent músico. Para niños pequeños y sus familias.

Begrüßung und Erweckung mit Musik, Liedern und Marionetten mit Laurent, einem Musiker. Für Kleinkinder und ihre Familien.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS