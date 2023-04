ESPACE DES POSSIBLES Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

ESPACE DES POSSIBLES Place Pierre Mendès France, 5 mai 2023, Clermont-l'Hérault. Un moment pour exprimer ses envies de sorties et d’activités..

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A time to express your desires for outings and activities. Un momento para expresar sus deseos de salidas y actividades. Ein Moment, um seine Wünsche für Ausflüge und Aktivitäten zu äußern. Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS

