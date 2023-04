CINÉ-CONFÉRENCE « CINÉMA ET MONSTRES MARINS » THE HOST – VO – DE BONG JOON HO Rue Roger Salasc, 4 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Depuis l’origine du cinéma, les monstres ont envahi l’écran, en particulier les créatures marines les plus improbables. Dans la réalité aussi, la science ne cesse de découvrir des espèces plus incroyables les unes que les autres..

2023-05-04 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-04 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Since the origin of cinema, monsters have invaded the screen, especially the most improbable sea creatures. In reality too, science never ceases to discover more incredible species than the others.

Desde los inicios del cine, los monstruos han invadido la pantalla, especialmente las criaturas marinas más inverosímiles. También en la vida real, la ciencia descubre constantemente especies más increíbles que nunca.

Seit den Anfängen des Kinos haben Monster die Leinwand erobert, vor allem die unwahrscheinlichsten Meerestiere. Auch in der Realität entdeckt die Wissenschaft immer wieder neue Arten, von denen eine unglaublicher ist als die andere.

