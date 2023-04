CINÉ-QUIZZ « HÉROÏNE »POUR LES ENFANTS ! CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTA JANE CANNARY Rue Roger Salasc, 3 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Projection suivi d’un quizz avec des lots à gagner, autour de la représentation des personnages féminins dans les films jeunes publics..

2023-05-03 à 16:45:00 ; fin : 2023-05-03 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Screening followed by a quiz with prizes to be won, around the representation of female characters in films for young audiences.

Proyección seguida de un concurso con premios sobre la representación de personajes femeninos en el cine para jóvenes.

Vorführung mit anschließendem Quiz, bei dem es Preise zu gewinnen gibt, rund um die Darstellung von Frauenfiguren in Filmen für junge Zuschauer.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT DU CLERMONTAIS