PARENTS THÉS Place Pierre Mendès France, 3 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Temps d’échanges entre parents, animé par une psychologie. Accueil des enfants en parallèle..

2023-05-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Time for parents to exchange ideas, led by a psychologist. Children are welcomed at the same time.

Momento de intercambio de ideas entre los padres, dirigido por un psicólogo. Los niños son bienvenidos al mismo tiempo.

Zeit für den Austausch zwischen Eltern, geleitet von einer Psychologin. Parallel dazu Kinderbetreuung.

